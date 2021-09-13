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في اليوم الأول من نشاطه في السرايا:

ميقاتي أولويتنا ستكون الإهتمام بحاجات الشعب اللبناني

ميقاتي أولويتنا ستكون الإهتمام بحاجات الشعب اللبناني
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في اليوم الأول من نشاطه في السرايا الحكومية أن "الأولوية لدينا ستكون الإهتمام بحاجات الناس ومعالجة شؤونهم الملحة، وسننطلق من التوجه الأساسي لدي بأننا فريق عمل واحدا في خدمة جميع اللبنانيين ، وسنعمل بهذه الروحية ".

العالم_لبنان

وكان الرئيس ميقاتي وصل الى السرايا عند الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم حيث كان في استقباله الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، وأقيم له استقبال رسمي فاستعرض ثلة من سرية حرس رئاسة الحكومة وعزفت موسيقى قوى الأمن الداخلي ترحيبا ثم صافح كبار موظفي رئاسة الحكومة وفي مقدمهم رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة الهية العليا للتأديب ريتا غنطوس، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، المدير العام للإحصاء المركزي مرال توتاليان، المدير العام للمعهد العام الوطني للإدارة الدكتور جمال الزعيم المنجد وعدد من كبار الموظفين وضباط سرية حرس رئاسة الحكومة.

ثم انتقل الرئيس ميقاتي الى مكتبه حيث استقبل عددا من كبار موظفي رئاسة الحكومة في حضور القاضي مكية.

ولدى دخوله الى السرايا سئل الرئيس ميقاتي عن الكلمة التي يقولها لدى دخوله فأجاب : "وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا".

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في اليوم الأول من نشاطه في السرايا: ميقاتي أولويتنا ستكون الإهتمام بحاجات الشعب اللبناني

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