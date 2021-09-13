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مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الستين

مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الستين
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذر خبير التغذية، الدكتور ميخائيل غينسبورغ، كل من بلغ الستين من تناول بعض المواد الغذائية.

العالم _ منوعات

ويشير الخبير، إلى أن بعض المواد الغذائية تسبب شيخوخة الجسم مبكرا، لذلك يجب على من بلغ عمره 60 عاما، استبعادها من النظام الغذائي.

ووفقا له، يجب بالدرجة الأولى تجنب المواد الغذائية المحتوية على السكر مثل المربى والعسل، وخطر هذه المواد يزداد عند إضافتها للشاي، وحذر من تناول الحلويات والمعجنات، حيث يجب أن لا تزيد كمية السكر اليومية عن 20 غراما.

ويضيف، يشكل زيت عباد الشمس تهديدا للجسم، لأنه يحتوي على الأحماض الدهنية، التي تحفز أمراض الشيخوخة. لذلك من الأفضل تناول زيت الزيتون.

ويقول، "يفضل تجنب الأطعمة ذات مؤشر سكر مرتفع. من بين هذه المواد، وكذلك المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض، مثل الخبز الأبيض والمعجنات التي عمليا لا تحتوي على الألياف الغذائية. كما تنسب البطاطا والأرز إلى هذه المواد".

وينصح غينسبورغ، بتقليل كمية اللحوم الحمراء في النظام الغذائي واستبدالها بالأسماك والدواجن. ومن المفيد للصحة زيادة نسبة منتجات الألبان المخمرة والحبوب الكاملة والخضروات (وخاصة الثوم والبصل) في النظام الغذائي.

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مواد غذائية لا ينصح بتناولها بعد سن الستين

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