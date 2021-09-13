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محامية تكشف مصير 4 مختفين في عدن و تفضح 'الانتقالي'

محامية تكشف مصير 4 مختفين في عدن و تفضح 'الانتقالي'
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

بعد ساعات على نفي "المجلس الانتقالي"، المدعوم إماراتيا جنوب اليمن، اعتقال 4 طلاب يمنيين في مطار عدن اثناء عودتهم من ماليزيا، تداول ناشطون صورة تجمع الشبان الاربعة بمحاميتهم داخل احد السجون التابعة للانتقالي، في خطوة قد تكشف المزيد من جرائمه.

العالم- اليمن

والصورة المتداولة تجمع الطلاب الاربعة بمحاميتهم بمدينة عدن.

واشار الناشطون إلى أن المحامية تحاول الان العمل على اطلاق سراحهم خشية تكرار سيناريو السنباني الذي قتل تحت التعذيب في احد سجون تلك المليشيات المنادية بالانفصال.

وكان الحزام الامني اصدر في وقت سابق الاثنين بيان نفي فيه أن تكون عناصره قد اعتقلت الطلاب لدى وصولهم مطار عدن، وذلك عقب انباء عن اختفاء الطلاب الذين تبين لاحقا وجودهم في معسكر بدر التابع للانتقالي في المدينة.

ولم تعرف بعد اسباب اعتقال الطلاب المتخصصين في مجال هندسة الاتصالات، لكن توقيته يشير إلى أنها ذات دوافع مناطقية .

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محامية تكشف مصير 4 مختفين في عدن و تفضح 'الانتقالي'

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