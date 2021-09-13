محامية تكشف مصير 4 مختفين في عدن و تفضح 'الانتقالي'

العالم- اليمن

والصورة المتداولة تجمع الطلاب الاربعة بمحاميتهم بمدينة عدن.

واشار الناشطون إلى أن المحامية تحاول الان العمل على اطلاق سراحهم خشية تكرار سيناريو السنباني الذي قتل تحت التعذيب في احد سجون تلك المليشيات المنادية بالانفصال.

وكان الحزام الامني اصدر في وقت سابق الاثنين بيان نفي فيه أن تكون عناصره قد اعتقلت الطلاب لدى وصولهم مطار عدن، وذلك عقب انباء عن اختفاء الطلاب الذين تبين لاحقا وجودهم في معسكر بدر التابع للانتقالي في المدينة.

ولم تعرف بعد اسباب اعتقال الطلاب المتخصصين في مجال هندسة الاتصالات، لكن توقيته يشير إلى أنها ذات دوافع مناطقية .