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الإعلام العبري يتحدث عن إصابة مستوطنيين اثنين خلال عملية الطعن في القدس المحتلة واطلاق النار صوب منفذ العملية

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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