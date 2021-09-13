الناخبون الروس يستعدون للادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية

العالم - روسيا

وللتشجيعِ على المشاركةِ نشرت مدينةُ موسكو ملصقاتٍ دعائيةً تشجعُ الناخبين على التصويتِ إلكترونياً من منازلِهم على أنْ ينالوا مكافآتٍ عبرَ سحبِ "يانصيب" قد ينالُ فيها الناخبُ شقةً أو سيارة.

وفيما لا تثيرُ الحملةُ الانتخابية حماسةَ المواطنين الروس كثيراً يعملُ حزبُ "روسيا الموحدة" على الاحتفاظِ بأغلبيةِ الثلثين في مجلسِ الدوما المؤلفِ من أربعِمئةٍ وخمسين مقعداً، وهو أمرٌ ضروريٌ لتغييرِ الدستور الذي أتاحَ للرئيسِ فلاديمير بوتين العامَ الماضي البقاءَ في السلطةِ حتى العام الفين وستةٍ وثلاثين.