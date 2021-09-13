الكهرباء السورية تعلن طرق جديدة لتلقي الشكاوى

العالم - سوريا

وفي تصريح لسانا أكد مدير مؤسسة النقل والتوزيع المهندس فواز الظاهر أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على الاهتمام بشكاوى المواطنين وتعزيز طرق معالجتها بما يكفل سرعة وصول شكاويهم وطلباتهم ومقترحاتهم وتلبيتها مباشرة لافتا إلى أن البوابة والتطبيق يتيحان للمشتركين التواصل بشكل مباشر مع الموظف المختص إلى جانب إرفاق صورة أو أي اثبات في حال دعت الحاجة “حالة استجرار غير مشروع على سبيل المثال”.

ولفت الظاهر إلى أن البوابة والتطبيق هما رديفان لنظام تلقي الشكاوى في مراكز الطوارئ وتم تطويرهما بشكل يسهل متابعة أي شكوى ومراقبة معالجتها مشيرا إلى أنه يمكن الدخول إلى بوابة وتطبيق الشكاوى من خلال موقع الوزارة الالكتروني أو عبر تطبيق جوال يحمل اسم “شكاوى الكهرباء” مخصص للخدمة نفسها.