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رغم القصف الاسرائيلي الليلي.. غزة تجدد العهد مع ابطال نفق الحرية

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

ليلة قصفت فيها غزة، لكنها سرعان ما نفضت عن نفسها العدوان وجددت فعاليات الدعم والمناصرة للأسرى.

العالم - مراسلون

فقد نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين وقفة جماهيرية أمام مقر الصليب الأحمر بغزة بمشاركة أمهات الأسرى وفصائل المقاومة.

في الوقت نفسه كان المجلس التشريعي بغزة يعقد جلسة حول آخر مستجدات أبطال نفق الحرية وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال وبحث الايات الدعم التي يمكن ان تقدم لهم.

وقال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر: "نحن ندعو الفصائل الفسطينية وندعو كل احرار العالم وكل حر وغيور ان يعمل من أجل تحريرهؤلاء الأسرى لأن حقهم علينا كبير في تحرير ان شاء الله وما ذلك على الله بعزيز".

وأكد القيادي في حماس ونائب في المجلس التشريعي مشير المصري:" ان حرية الاسرى هي اقرب من اي وقت مضى وان لم يتمكن الاسرى من صناعة حريتهم كاملة من باطن الارض والانفاق فان بوابات السجون ستفتحت رغم انف عدوهم عبر صفقة مشرفة قادمة وقريبة بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن مطمئنون بان المقاومة تدير ملف تفاوضياً غير مباشر بكل حكمة واقتدار".
صوتت الغضب الفلسطيني بعد نفق الحرية طرق جدران السجون الاسرائيلية وأثبت أن قضية الأسرى ثابتة في وجدان كل فلسطيني.

بعد ليلة غفى فيها الفسطينيون في غزة على اصوات القصف استيقظوا ليجددوا بيعتهم وعهدهم مع الاسرى فنفق الحرية بالنسبة للفلسطينيين ليس مجرد حفرة بل انه اسطورة نضالية سيظل الفسطينيون يتغننون به في كل وقت وحين.

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