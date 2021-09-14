شاهد.. التحول الكبير الذي ارعب الاسرائيليين؟

فبمعزل القبض عن عدد من المقاومين الفارين الا ان العملية بتكتيكها وشكلها وادائها ونجاحها شكلت هزيمة مدوية للاحتلال بكافة مفاهيمه.

هذا وقد فتح باب الجدل واسعاً في الاوساط الاعلامية الاسرائيلية عن تحول مسار المقاومة وتنامي قدراتها وتشكيلها قيداً يحكم على خناق الاسرائيليين ويزرع الخوف في كل منعطفاتهم.

هذا الملف الابرز الذي استحوذ على اهتمام الاعلام الاسرائيلي هذا الاسبوع، فماذا حملت التلفزة العبرية في هذا الاطار؟

هذا ما يناقشه برنامج "العين الاسرائيلية" في حلقة اليوم مع الدكتور نزيه منصور النائب الاسبق في البرلمان اللبناني.