شاهد الكابوس الاسرائيلي الذي لم ينته رغم اعتقال الفارين!

العالم- خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان هذه العملية تعتبر اسطورة، بل هي معجزة ان يفر هؤلاء الاسرى رغم الطوق الامني والحراسة المشددة بان يحفروا في باطن الارض ويتمكنوا من الفرار وان يبقوا عدة ايام دون ان يستطيع الكيان الاسرائيلي اعتقالهم.

ولفت منصور الى ان هذا فرار هؤلاء الاسرى عبر نفق حفروه بايديهم، قد أقلق الصهاينة واثبت ان الارادة الفلسطينية لن تستكين مهما كان الظلم ومهما كانت شراسة العدو.

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https://www.alalam.ir/news/5798118