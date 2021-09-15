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شاهد الكابوس الاسرائيلي الذي لم ينته رغم اعتقال الفارين!

الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

اكد النائب الاسبق في البرلمان اللبناني نزيه منصور، ان الاسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع استطاعوا كسر ارادة الكيان الاسرائيلي وجعلوه في حالة من القلق والخوف على مدى اسبوع.

العالم- خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان هذه العملية تعتبر اسطورة، بل هي معجزة ان يفر هؤلاء الاسرى رغم الطوق الامني والحراسة المشددة بان يحفروا في باطن الارض ويتمكنوا من الفرار وان يبقوا عدة ايام دون ان يستطيع الكيان الاسرائيلي اعتقالهم.

ولفت منصور الى ان هذا فرار هؤلاء الاسرى عبر نفق حفروه بايديهم، قد أقلق الصهاينة واثبت ان الارادة الفلسطينية لن تستكين مهما كان الظلم ومهما كانت شراسة العدو.

تابعوا المزيد في الفيديو المرفق اعلاه..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5798118

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