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تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

آفاق التعاون بين ايران والوكالة الدولية ومهمات الحكومة اللبنانية الجديدة الصعبة

آفاق التعاون بين ايران والوكالة الدولية ومهمات الحكومة اللبنانية الجديدة الصعبة
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٢ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول.. اعراب مديرُ عام الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ الذرية رافائيل غروسي عن استعدادِه للعودةِ مجدداً إلى إيران للقاءِ الحكومةِ الجديدةِ ومناقشةِ القضايا العالقة، آملاً أنْ يتمكنَ من حلِها عبرَ تعاونٍ مباشر وبناءٍ مع الحكومةِ الإيرانية.

العالم- خاص بالعالم

يأتي هذا في وقت وصفتْ طهران علاقاتِها مع الوكالة بالعادية، وشددتْ على احترامِها لتلك العلاقات طالما كانتْ غيرَ مسيسة.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول.. عقدت الحكومةُ اللبنانيةُ الجديدة اولى جلساتِها في قصر بعبدا برئاسةِ رئيسِ الجمهورية ورئيسِ الحكومةِ والوزراء.

وقد حثَّ رئيسُ الجمهورية الوزراءَ على العملِ من اجلِ وقفِ الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، في وقتٍ ينتظر مجلسُ النواب بيانَ الحكومةِ الجديدة لمنحِها الثقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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