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اول تعليق للعراق على قرار استئناف الرحلات مع موسكو

اول تعليق للعراق على قرار استئناف الرحلات مع موسكو
الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

رحب السفير العراقي لدى روسيا، عبد الرحمن حامد الحسيني، اليوم الاثنين، بقرار السلطات الروسية، باستئناف الرحلات بين بغداد وموسكو.

العالم - العراق

ونشر الحسيني على صفحته في موقع "تويتر" تغريدة قال فيها "نرحب بقرار السلطات الروسية باستئناف رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى موسكو واعتبارا من 21 أيلول الجاري.. مرحبا بأبنائنا الطلبة وهم يعودون إلى مقاعدهم الدراسية في روسيا".

وقال بيان نشر للحكومة الروسية عبر قناتها على "تليغرام": "روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع العراق، إسبانيا، كينيا وسلوفاكيا اعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر".

وأشار البيان إلى أنه إضافة إلى ذلك واعتبارا من 21 أيلول/سبتمبر، ستستأنف الرحلات الجوية إلى تركيا ومصر من المطارات الدولية في مدن بسكوف، ماغادان، مورمانسك، وتشيتا في منطقة زابايكالية (ماوراء البايكال).

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