هكذا تعامل موقعا تويتر واينستغرام مع مشروع الشهيد سليماني

العالم - ايران

وبهذا الشأن، قال مسؤول منظمة الفضاء الافتراضي التابعة للتعبئة لوكالة انباء فارس: مع استئناف مشروع الشهيد سليماني وبدء عملية الغربلة الفعالة للبحث عن المرضى المصابين بكورونا، بادر الناشطون على الفضاء الافتراضي بنشر التغريدات والبوستات والصور والمقاطع المصورة التي تبين المشاركة الفاعلة من قبل الكوادر الطبية والصحية للتعبويين، فضلا عن نشاط مراكز التعبئة في مختلف المنصات الاجتماعية، مما حول هذا المشروع الى واحد من المواضيع الاكثر تكرارا وانتشارا في هذه الشبكات.

وأضاف مسلم معين: بعد هذه الموجة، وفي مساع مشتركة، بادرت منصات تويتر واينستاغرام الى حذف وإلغاء هذه الحسابات والبوستات والتغريدات حول هذا الموضوع، بهدف المنع من بث الامل تزامنا مع خفض عدد الضحايا والمصابين، حيث جسد مرة اخرى الاستعمار الافتراضي جانبا من الانتقائية والفلترة التي يعتمدها.

وأردف أن هذه المنصات في ذات الوقت، تساعد وتشجع على نشر الهاشتاغات الموجهة من خارج البلاد والتي تبث اليأس المختلق، وتعيد نشرها بشكل آلي ومفبرك.