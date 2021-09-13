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السيد نصر الله: الإسرائيلي كان في مازق ومعادلة الردع هي التي حمت وسمحت بوصول الباخرة الأولى وان شاء الله تصل بقية البواخر سالمة

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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