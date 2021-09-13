الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله:نحن عند توزيع المازوت لأصحاب المولدات سنطالبهم بأن تكون الأسعار مقبولة على المواطنين وليس كما تم رفع الأسعار في الاونة الأخيرة

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصر: تفاصيل إعدام مسؤول سابق بحكومة مرسي

البابا فرنسيس يحذر الدول الأوروبية من "الأنانية"

مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال في رام الله

الفيزيائيون يحققون "صدفة" اكتشافا جديدا عن الثقوب السوداء

هكذا تعامل موقعا تويتر واينستغرام مع مشروع الشهيد سليماني

فضيحة غسيل أموال واحتيال ضريبي كبرى جديدة في الإمارات