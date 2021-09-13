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لسيد نصرالله: عملية نفق الحرية للاسرى الفلسطينيين تعبر عن إبداع هؤلاء الأبطال وهي مفخرة لكل إنسان شريف

الإثنين ١٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

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