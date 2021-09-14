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ترامب: لا خيار لديكم سوى إعادة انتخابي في 2024!

ترامب: لا خيار لديكم سوى إعادة انتخابي في 2024!
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من جديد، يوم الاثنين، إلى إعادة ترشحه للرئاسة الأمريكية في عام 2024، وبرر ذلك بأن بلاده "وصلت إلى مرحلة ليس لدينا فيها خيار سوى أن نترشح للرئاسة مرة أخرى".

العالم - الأميرکيتان

وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لا أعتقد أنه سيكون لدينا خيار، إن ما يحدث حاليا هو أمر مخز".

وتابع ترامب واصفا قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب القوات العسكرية الأمريكية من أفغانستان بأنه "أكبر إحراج في تاريخ بلادنا".

وأضاف: "عندما تنظر إلى أفغانستان وما حدث، والموت من دون سبب وبدون سبب"، وأشار إلى أن آباء العسكريين يرغبون في التحدث معه وليس بايدن، لافتا إلى أنهم مدمرين نفسيا مما حدث لأبنائهم في أفغانستان.

وواصل دونالد ترامب في حديثه لـ"فوكس نيوز": "لقد وصلنا إلى نقطة ليس لدينا فيها خيار آخر".

كما انتقد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووصفه بأنه "شخص غير كفء كزعيم لبلدنا"، ووصف إدارته بأنها "مثيرة للانقسام".

وأوضح: "لقد استمرت إدارة بايدن في إخبار الجميع كيف يرغبون في وحدة الشعب الأمريكي، إنهم لا يدعون للوحدة، ولكنهم مثيرين للانقسام جدا".

ولم يصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حتى الآن إعلانا رسميا عن خططه بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

لكنه عند سؤاله من جانب مسؤولي إنفاذ القانون في حدث لإحياء ذكرى مرور 20 عاما على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول بشأن قرار حملته الرئاسية المحتملة، رد عليهم قائلا: "أعتقد أنكم ستكونون سعداء".

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