شاهد:خدمات اهل البصرة لزوار اربعينية الامام الحسين(ع)

العالم - مراسلون

في كل عام يتجلى كرم العراقيين في زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام بشكل كبير وواضح، اذ تتنافسُ المواكب الحسينية فيما بينها لتقديم مختلف الخدمات للزائرين السائرين على الاقدام الى المرقد المقدس في كربلاء الشهادة، ففي الطريق الممتد من اقصى جنوب البلاد الى شمال البصرة تعددت انواع التبرعات بالطعام وغيره لتعكس حجم التضامن الذي يبذله العراقيون لخدمة الامواج البشرية المتدفقة نحو المدينة المقدسة.

وقال حيدر جواد وهو أحد الزوار السائرين نحو كربلاء المقدسة: "خدمة لاتوصف المرأة، الشاب، الطفل، الكل تخدم في سبيل الامام الحسين (ع)".

وقال عدي اللامي وهو احد اصحاب المواكب الحسينية : "مستمرة ان شاءالله لاتنقطع الى ظهور الإمام صاحب الزمان(عج) ومن احفاد احفادنا ان شاء الله يبقون خدام الى هذه المسيرة".

وتعتبر زيارة الاربعين واحدة من اكبر واضخم المسيرات حول العالم، وتتميز بان الاعداد المليونية من الزوار يتلقون كافة الخدمات من جانب المواكب والمواطنين والمحبين دونما اي دعم حكومي.

وقد فاق الكرم العراقي في مسيرة الاربعين كل التصورات حتى تحول الى مضرب للامثال ونسجت حوله القصص والحكايات، بعد ان رصدت الكاميرات هذه الحقيقة المذهلة الى العالم اجمع.

وترافق المسيرة الراجلة الى كربلاء المقدسة اجراءات صحية ووقائية اتخذتها المواكب والهيئات الحسينية التي تنتشر على طول الطريق الذي يمتد الى اكثر من 400 كيلومتر تجنباً من الاصابة بفيروس كورونا.