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البنتاغون يعلن سبب عدم زيارة أوستن للرياض

البنتاغون يعلن سبب عدم زيارة أوستن للرياض
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أشار البنتاغون إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي أجل زيارته للسعودية، يأمل في لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

العالم-الامريكيتان

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي يوم الاثنين، إن الزيارة "لم تجر بسبب بعض الأمور المتعلقة بالجدول التي كانت لدى الجانب السعودي، حسبما فهمنا".

وأكد المتحدث رغبة أوستن في لقاء ولي العهد السعودي.

وتابع قائلا: "لدينا شراكة دفاعية قوية مع السعودية... ونحن نتوقع أنه ستكون هناك فرصة لإعادة صياغة الجدول"، مضيفا أن الزيارة "تم تأجيلها وهي لم تلغ".

وكان أوستن قد قام في وقت سابق بجولة في منطقة الخليج الفارسي، زار خلالها قطر والبحرين والكويت لتقديم الشكر للشركاء على إسهامهم في إجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" من أفغانستان.

ولم يزر السعودية خلافا لما كان مقررا في البداية، وتم الإعلان عن تأجيل الزيارة.

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