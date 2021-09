وحده سيد الحق والحقيقة الذي وعد ووفّا

العالم -نبض السوشيال

لاتخفى المكابدة التي يعاني منها اللبنانيون والتي يمر بها بالدهم، نتيجة للأزمات الاقتصادية والسياسية والمعيشية التي رتبت عليه نقصا خانقا للطاقة، وانقطاعا للكهرباء أغلب ساعات اليومـ واستفحال ازمة البنزين واحدة من اهم هذه المكابدات في لبنان بعد توقف المحطات عن التعبئة بسبب نفاذ الكميات عند غالبيتها، وبسبب عدم تفريغ البواخر المنتظرة في البحر اثر الاصرار على عدم فتح اعتمادات جديدة من قبل مصرف لبنان، ما جعل من السوق السوداء تتربع على عرش توفير هذه المادة الحيوية وسط غياب أي رقابة من الجهات المعنية.

في جنوب لبنان توقفت معظم محطات الوقود في منطقة صيدا عن العمل حيث رفعت خراطيمها بحجة نفاذ مخزونها وعدم استلامها المحروقات من الشركات التي توزع الوقود منذ عدة أيام، ما ادى الى تفاقم الأزمة وارتفاع اسعار صفيحتي البنزين والمازوت في السوق السوداء، كل ذلك يجري وسط بلبلة في سوق المحروقات وجشع بعض أصحاب المحطات الذين يراهنون على صدور الجدول الجديد لاسعار المحروقات لكسب المزيد من الارباح.

فقدان المحروقات تسبب في بعض المناطق اللبنانية بارتفاع أجور النقل، فعلى سبيل المثال اجرة سيارة النقل من صيدا الى مطار بيروت وصلت الى 500 الف ليرة لبنانية.

وحسب بعض المصادر فإن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، يُردّد أن مبلغ الـ 200 مليون دولار المُخصّص لاستيراد المحروقات على سعر 8000 ليرة للدولار قد نفد (خصص مبلغ 25 مليون دولار لمصلحة كهرباء لبنان)، ولم يعد بإمكانه فتح أي اعتماد على السعر المدعوم هو ما يعني عملياً نهاية الدعم، مع ما يؤديه ذلك من تضخم إضافي، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وفيما توقعت مصادر مطّلعة أن تتم الإشارة إلى رفع الدعم مع ميلاد الحكومة اللبنانية الجديدة، كانت أخرى تشير إلى أن تأليف الحكومة لن يؤخّر هذا الإعلان، بل على العكس سيسرّعه. وبحسب المصادر، فإن رفع دعم هو قبل أن يكون قراراً لسلامة أو للمجلس المركزي لمصرف لبنان، هو طلب للرئيس ميقاتي، الذي يريد أن يُرفع الدعم قبل تسلّمه مهامه اليوم الثلاثاء.

الازمة في لبنان لا تقتصر على المازوت بل ان الحصار الاميركي المشدد على هذا البلد يشمل ايضا الغاز والكهرباء، الامر الذي حاولت اميركا استغلال هذه الثغرة لتنشيط الترابط بين لبنان والكيان الاسرائيلي إثر اتفاق حكومات الأردن ومصر وسوريا ولبنان، بعد صدور "ضوء أخضر" أميركي، على أن يتزوّد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردني ذلك عبر خط الغاز العربي، وربط الشبكة الكهربائية وكلاهما (أي خط الغاز، والشبكة الكهربائية) يمران من خلال سوريا.

وحسب صحيفة "الاخبار" اللبنانية، فان هذا الاتفاق تشوبه تبعات كارثية تتعلق باحتمال الإدماج العضوي للكيان الصهيوني في صلب المنطقة، وإعطائه يدا عليا ومدخلا مهيمنا، لا على الدول التي تربطها به معاهدات (مصر والاردن) فحسب، بل كذلك على الدول التي لا تربطها به علاقات تطبيعية واتفاقات من أي نوع كان. فمن جهة، سيزود لبنان بالغاز المصري عبر سوريا، وذلك عن طريق خط الغاز العربي. وهذا الخط يمتد من العريش في مصر، ويمر بالعقبة، ثم يتجه شمالا على طول الأراضي الأردنية، ليلتقي بأنبوب الغاز القادم من شواطئ حيفا المحتلة في منطقة الخناصري في المفرق. وهناك، يصب الغاز الفلسطيني المسروق من الصهاينة، والذي تستورده الحكومة الأردنية (من خلال شركة الكهرباء الوطنية التي تملكها هذه الحكومة بالكامل)، في خط الغاز العربي. وهذا ما يؤدّي إلى اختلاط الغاز من المَصدرين، وإلى استحالة فصلهما بعضهما عن بعض.

واضافت الاخبار، الحق أن هذا هو ما تنصّ عليه، بكل وضوح، اتفاقية استيراد الغاز المسروق من الصهاينة، الموقعة بين الحكومة الأردنية وحكومة العدو الإسرائيلي عام 2016. إذ تنص الفقرة 5.2 منها على الآتي: «يُقرّ البائع [الطرفُ الصهيونيّ] بأنّ المشتري سوف يستورد إمداداتِ غازٍ أخرى، وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز في الأردن. وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمسلَّم إلى المشتري بموجب هذه الاتفاقيّة مختلطاً مع بعض، ولا يُنقل بشكلٍ منفصل عن إمدادات الغاز الأخرى داخل شبكة أنابيب الغاز في الأردن». كما تورد الفقرة 5.3.2 من الاتفاقيّة المذكورة ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في الأردن و«إسرائيل» من أجل نقل الغاز الطبيعيّ وشرائه وبيعه من مصادر أخرى غير حقل ليفاياثان. وهذا يعني ـــ عملياً ـــ تحويل خط الغاز العربي (عبر شبكه مع خطّ الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة في منطقة المفرق في الأردن) إلى جسر أو ممر يتم من خلاله تصدير الغاز المستورد من «إسرائيل» إلى لبنان وسوريا، مخلوطا بالغاز المصري أو أي غاز آخر، ومن دون إمكانية التمييز أو الفصل بينهما!، ماذا يعني إدخال «إسرائيل» عضوياً (باعتبارها قوّةَ طاقةٍ إقليميّةً، ومصدِّرةً للغاز، وباعتبار الغاز والطاقة الكهربائيّة المتولّدة عنه سلعةً أساسيّة يعتمد عليها كلُّ منزلٍ وقطاع)، وبالحيلة والتّضليل، إلى الدول العربيّة التي يمكن أن تستفيدَ من خطّ الغاز العربيّ وتَشْبك عليه.

من هنا تاتي اهمية السفينة الايرانية التي وصلت سوريا لتصل في النتيجة الى لبنان لتحل احدى اهم الازمات المفروضة على هذا البلد من قبل الاميركان وكيان "اسرائيل" والحكومات المرتجعة العربية التي تنفذ الاوامر والاجندة الصهيواميركية، لجر لبنان الى اتفاقيات تطبيعة مخزية تقتحم الاقتصاد اللبناني واقتصاديات المنطقة بالتغول الاسرائيلي الاقتصادي المفتعل.

ومساء أمس الاثنين قال امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، ان المحروقات الإيرانية وصلت إلى سوريا وتصل إلى لبنان الخميس المقبل وهي لكل اللبنانيين.

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها اللبنانيون حول هذه المواضيع المهمة ونبتدئ مع تغريدة حساب الناشط اللبناني (محمد حسين - Mohammad Hussein) الذي غرد قائلا:

سيجعل الله من بعد عسرٍ يسراً .... نتيجة الصبر وحسن البصيرة ... بك ثقتنا تكبر ويقيننا بأن الله منَّ علينا بأجمل النعم #نصرالله #سيد_من_وعد_ووفى #معك_أوفياء #أوفياء

قال حساب الناشطة اللبنانية (روان):

كلما زادت التحديات التي نواجهها ، زاد ولاؤنا لك لأنك ، بالإضافة إلى الوفاء بوعودك ، تثبت دائمًا للعالم أجمع أننا الأقوى ولا يمكن لأي حرب عسكرية أو اقتصادية أن تهزمنا!

The more challenges we face, the more loyal we are to you because, in addition to keeping your promises, you always prove to the entire world that we are the strongest and neither a military nor an economical war can beat us!

حساب الناشطة اللبنانية السيدة (جوليز - JULEZ) نشرت وتحت عنوان (روحي - My Soul)، نشرت فيديو تحت عنوان (ياروح قلبي ما أغلاك) وقالت ان السيد وعد ووفى:

#سيد_من_وعد_ووفى My Soul

f

غرد حساب الناشطة اللبنانية (نسرين - Nisreen(new account)) منتقدة الذي يريدون اكل العنب ولا ينددون بالذي يريد حرمان اللبنانيين من اكله قائلة:

ستفرغ الباخرة حمولتها في سوريا وتنقل بصهاريج الى لبنان والسبب عدم جر لبنان الى عقوبات جديدة ومنعا لاحراج اي فريق .. الخبر مخزي أي نحنا بدنا ناكل عنب بس بدنا نقطع ايد الناطور اللي حاطت سياج ع بيتنا وبلدنا ومانعنا نتنفس وعاملينلو الف حساب .. الكرامة كمان بدا ركاب..

سيجعلُ اللهُ بعدَ عُسرٍ يُسراً #سيد_من_وعد_ووفى #وحدُه_سيد_الحق_والحقيقة

نشر حساب الناشطة اللبنانية (ربى سليم مرتضى - ruba salim mortada) مقطع فيديو لنشيد (لن تعبر وحدك) وغردت قائلة:

أصدق من قال و من وعدَ #سيد_من_وعد_ووفى ‌مع ربّك فأمضِ إلى النصر

fd

قبل خطاب السيد ليلة أمس الاثنين غرد حساب الناشطة اللبنانية السدة (دعاء - Douaa)، وتحت وسم (#سيد_من_وعد_ووفى) قائلة:

الليلة بتوقيت الأمين..كل القلوب تشخص إلى نور وجهه وكل المسامع تنصت إلى صدق حديثه. أنظروا إليها قد وصلت لا تبعدوا أنظاركم عنها..فمن بعلبك خزان المقاومة تنطلق قافلة الكرامة إلى الضاحية الأبية الى باحة عاشوراء لتعلن أننا أقوى من كل الحروب والحصارات وهيهات منا الذلة #سيد_من_وعد_ووفى

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) بتغريدة لحساب الناشط العراقي (احمد الموسوي - Ahmad Almusawi) الذ شارك بفيديو نشيد تحت عنوان (باخرة النفط الايراني) ووصول السفينة الايرانية الى هدفها حيث غرد قائلا:

زينتي البحر اللُّبناني

وُصلتي مَحمِيّة ومِنصانِ

سيري والرَّبِّ إبيحميكي

حصرم بعيون الامريكي

وبيروت إلّـِ بترحب فيكِ

باخرة النفط الايراني

#سيد_من_وعد_ووفى

#سفينه_الوعد_الصادق

#وحدُه_سيد_الحق_والحقيقة

#نصرالله

#حزب_الله

g