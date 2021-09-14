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بوتين يستقبل الأسد في الكرملين

بوتين يستقبل الأسد في الكرملين
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو يوم الاثنين.

العالم-سوريا

وحسبما ذكرت "روسيا اليوم"، فقد أفاد الكرملين صباح اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن الرئيس السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

كما هنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

بوتين: بجهودنا المشتركة وجهنا ضربة للإرهابيين، فالجيش السوري يسيطر على أكثر من 90٪ من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة.

بوتين: المشكلة الأساسية لسوريا هي الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها، هذا يعيق التقدم على طريق تعزيز وحدة البلاد.

بوتين: ازداد التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بمقدار 3.5 مرة في النصف الأول من العام الجاري، كما تم تسليم أولى شحنات لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" لسوريا.

من جهته، وصف الأسد العقوبات المفروضة على سوريا بأنها لا إنسانية ولا شرعية، وأشار إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.

يتبع..

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