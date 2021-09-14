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بوتين لدى استقباله الأسد في الكرملين: القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سورية دون قرار من الأمم المتحدة تشكل عائقا أمام توحيد البلاد

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

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