شركة إسرائيلية طورت أداة يمكنها اختراق هواتف آيفون

العالم - الاحتلال

وترجع أهمية هذا الأمر إلى طبيعة هذه الثغرة إذا أنها تؤثر على كل نسخ أنظمة التشغيل "آي.أو.إس" و"أو.إس.إكس" و"وتش أو.إس" باستثناء الأنظمة التي تم تحديثها امس الاثنين.



ويمكن للأداة التي تستغلها شركة "إن.إس.أو جروب" الإسرائيلية التغلب على الأنظمة الأمنية التي صممتها "آبل" في السنوات القليلة الماضية.



وقالت "آبل" إنها أصلحت الثغرة في تحديث البرمجيات الذي أصدرته امس الاثنين لتؤكد بذلك ما توصلت إليه شركة "سيتزن لاب". لكن متحدثا باسم أبل امتنع عن التعليق عما إذا كان مصدر الاختراق هو "إن.إس.أو جروب".