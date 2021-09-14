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صحفي: الرئيس الاسد يكسر حصار سوريا بهذه الزيارة

صحفي: الرئيس الاسد يكسر حصار سوريا بهذه الزيارة
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

اعتبر الصحفي احمد الحاج علي زيارة الرئيس السوري بشار الأسد الى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين بإلمفصلية وخطوة لكسر الحصار الاميركي على سوريا.

العالم - خاص بالعالم

وقال الحاج علي: ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى موسكو ولقائه الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الكرملين هي خطوة لتخطي العقوبات الجائرة المفروضة على سوريا بشكل مباشر على روسيا وبشكل غير مباشر.

واوضح الحاج علي، ان هذه الزيارة هي اصرار على استكمال العملية السياسية واستكمال تحرير الأراضي السورية المحتلة من قبل الارهابين المدعومين من قوى خارجية والوجود الاجنبي الغير شرعي في سوريا.

وأكد الحاج علي، ان الزيارة اتت بعد الاستحقاق الوطني السوري وهذا دليل على شرعية الدولة السورية من قبل ادارة الكرملين.

المزيد من التفاصيل في الفديو المرفق...

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