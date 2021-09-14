شاهد..قمة روسية سورية غيرمعلنة في الكرملين

العالم - روسيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة ان وجود القوات الاجنبية غير الشرعية في سوريا، يشكل المشكلة الرئيسية التي تمنع الدولة السورية من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد، من أجل المضي قدما في طريق إعادة الإعمار بوتيرة، كان من الممكن تحقيقها لو كانت أراضي البلاد بأكملها تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: " المشكلة الرئيسية، تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن من سوريا، وهذا يتعارض بشكل واضح مع القانون الدولي".

بوتين ناقش مع نظيره السوري بشار الاسد، الجهود المشتركة التي وجها من خلالها ضربة للإرهابيين في سوريا، مشيرا الى أن الجيش السوري بات يسيطر على أكثر من تسعين بالمئة من أراضي البلاد، رغم بقاء عدد من بؤر الإرهاب قائمة.

كما دعا بوتین نظيره السوري لبذل جهد أكبر لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

من جهته أكد الرئيس السوري بشار الاسد ان الدولة السورية قررت ان تسير بالتوازي في عملية تحرير الاراضي والحوار السياسي.

وبالمناسبة وصف الأسد العقوبات المفروضة على بلاده بغیر إلانسانية وغیر الشرعیة، وأشار إلى أن جيشي سوريا وروسيا حققا نجاحات ملموسة في القضاء على الإرهاب.