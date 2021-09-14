الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قمة بين الرئيسين الروسي والسوري في موسكو

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اختطاف اثنين بعملية إنزال جوي أمريكي في الحسكة

طالبان: أفغانستان وتركمانستان تؤكدان على استمرار التعاون بين البلدين

هذا ما ناقشه اجتماع للقوى السياسية الشيعية العراقية في منزل همام حمودي

حظوظ ميقاتي في انتشال لبنان من أزماته؟

“اذهب إلى الطبيب فورًا” ..علامات بسيطة تدل على أنك مصاب بأمراض الكلى!

الصين تجلي مئات الآلاف قبيل إعصار "تشانتو"