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طالبان: أفغانستان وتركمانستان تؤكدان على استمرار التعاون بين البلدين

طالبان: أفغانستان وتركمانستان تؤكدان على استمرار التعاون بين البلدين
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٢ بتوقيت غرينتش

أفادت طالبان بأن نائب رئيس وزراء أفغانستان عبد السلام حنفي أجرى أمس الاثنين لقاء مع نائب رئيس تركمانستان ووزير خارجيته رشيد ميريدوف، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس".

العالم-افغانستان

وكتبت طالبان على حساب "الإمارة الإسلامية" التابع لها في "تويتر": "هنأ وزير خارجية تركمانستان نائب رئيس الوزراء على تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة واعتبر الشعبين (الأفغاني والتركماني) شقيقين وصديقين، مؤكدا على استمرار هذه الأخوة والصداقة في المستقبل أيضا".

ونقلت عن الوزير التركمانستاني: "نريد العمل مع الحكومة الأفغانية الجديدة... وسنواصل مشاريعنا الاقتصادية في أفغانستان وسنوسعها، مثل: مشاريع الطاقة وإكمال مشروع السكك الحديدية في أندخوي".

وأضاف الوزير أن مسؤولي البلدين سيجتمعون قريبا لمناقشة وتنفيذ مشروع "TAPI" ومشروع الكهرباء داخل أفغانستان، مؤكدا على ضرورة إنشاء سكة حديدية بين معبر "تورغندي" وهرات. ووعد الوزير بإلغاء الغرامات عن التجار الأفغان الذين تم تغريمهم بسبب إغلاق الحدود".

من جانبه شكر نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد السلام حنفي دولة تركمانستان المجاورة، مؤكدا على التزام أفغانستان على التعاون والعلاقات الثنائية الحسنة والقضايا ذات الصلة بين البلدين.

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