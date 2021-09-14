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رويترز عن تانكر تراكرز: ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سورية على أن يتم نقلها لاحقا إلى لبنان بواسطة شاحنات

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

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