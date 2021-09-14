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واشنطن: سنقيّم العلاقات مع باكستان وفق التطورات الأفغانية

واشنطن: سنقيّم العلاقات مع باكستان وفق التطورات الأفغانية
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستدرس علاقتها مع باكستان في الأسابيع المقبلة لتحديد الدور الذي تريد واشنطن من إسلام آباد أن تلعبه في مستقبل أفغانستان.

العالم-الامريكيتان

وفي أول جلسة استماع علنية في الكونغرس حول أفغانستان منذ انهيار الحكومة الأفغانية، أخبر بلينكن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن "باكستان لديها مصالح متعددة بعضها يتعارض مع مصالحنا".

وأضاف بلينكن: "إنه أمر ينطوي على التحوط في رهاناته باستمرار بشأن مستقبل أفغانستان، وهو أمر يتعلق بإيواء أعضاء من طالبان... وهو واحد يشارك أيضا في نقاط مختلفة من التعاون معنا بشأن مكافحة الإرهاب".

وردا على سؤال من المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لواشنطن لإعادة تقييم علاقتها مع باكستان، أوضح بلينكن أن "الإدارة ستفعل ذلك قريبا"، مضيفا: "هذا هو أحد الأشياء التي سننظر إليها في الأيام والأسابيع المقبلة..الدور الذي لعبته باكستان على مدار العشرين عاما الماضية، ولكن أيضا الدور الذي نريد أن نراه تلعبه في السنوات القادمة وما الذي يتطلبه الأمر للقيام بذلك".

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