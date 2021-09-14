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الرئيس رئیسي: يجب اتخاذ تدابير فعالة لاستقرار السوق

الرئيس رئیسي: يجب اتخاذ تدابير فعالة لاستقرار السوق
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي علي اتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق الاستقرار في السوق والسيطرة على الاسعار وتوفير المواد الخام ، داعيا الی ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الحياة اليومية للشعب.

العالم - ايران

يتبع ...

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الرئيس رئیسي: يجب اتخاذ تدابير فعالة لاستقرار السوق