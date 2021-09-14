الصداع .. أسباب غير متوقعة لحدوثه!

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معاً سنوضح أهم أسباب غير متوقعة للصداع وكيفية التعامل معها في المقال التالي، فتابع معنا...

1- الاسترخاء بعد العمل المجهد_ عندما تعمل بجد لمدة 10 ساعات يومياً، 6 أيام بالأسبوع، ويأتي يوم الأجازة بعد أسبوع مجهد فتخلد طويلاً إلى النوم، وعند الاستيقاظ يُصيبك صداع مفزع، فما السبب؟

يحدث ذلك لأنه في يوم عطلتك على الرغم من أنك تتخلص من ضغط العمل والإجهاد، إلا أن مستوى بعض الهرمونات المسئولة عن التحكم بالجسم أثناء التوتر تقل فجأة، مما يُسبب زيادة سريعة في إفراز بعض النواقل العصبية بالمخ، والتي ترسل بعض الإشارات العصبية للأوعية الدموية، فتحثها على الانقباض ثم الإتساع، وهنا تشعر بالصداع.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ في أيام العطلات تجنب النوم أكثر من 8 ساعات، وفي أيام العمل حاول التخلص من الضغط بتحديد أوقات للاسترخاء، وذلك بـ ممارسة اليوجا مثلاً أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة.

2- الغضب_ عندما تغضب فإن عضلات الرقبة الخلفية وفروة الرأس تنقبض، مما يُسبب الشعور بأن هناك حزام محكم الشد حول الرأس، وهو علامة صداع الضغط العصبي.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ عندما تشعر بأنك غاضب حاول التنفس بهدوء وعمق، بحيث يكون الشهيق من الأنف والزفير من الفم، مما يعمل على استرخاء عضلات الرأس و الرقبة.

3- الوضعية الخاطئة_ الجلوس بوضع خاطئ يُسبب ضغط زائد على عضلات أعلى الظهر، والرقبة والكتفين، مما يُسبب الصداع، وغالباً ما يكون هذا في قاع الجمجمة و أحياناً بالجبهة.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ تجنب الوقوف أو الجلوس طويلاً بنفس الوضعية، قف باستقامة مع دعم أسفل الظهر.

4- العطور و الصداع_ إذا كنت تعتقد أن الأعمال المنزلية تُسبب لك الشعور بـ الصداع فهذا صحيح، فإن المنظفات المنزلية والعطور، وكذلك معطرات الجو تحتوي على بعض المواد الكيميائية التي تسبب بعض انواع الصداع.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ إذا كنت تشعر بالصداع عند تعرضك لبعض الروائح، فإننا ننصح بتجنب التعرض للروائح و العطور، و كذلك الصابون والشامبو ومعطرات الجو ذات الروائح النفاذة.

5- الطقس السيء_ إذا كنت عرضة لحدوث الصداع فإنه من الممكن أن يُصيبك صداع عند تعرضك للتقلبات الجوية كالغيوم، الرطوبة العالية، ارتفاع درجة الحرارة والعواصف. حيث يعتقد العلماء أن تغيرات الضغط الجوى المتسببة في هذه التقلبات الجوية تسبب إثارة عصبية وكيميائية بالمخ، مما يُثير الأعصاب و يُسبب الصداع.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ لا يمكن تغيير الطقس أو التحكم به، ولكن يمكنك متابعة أخبار الطقس باستمرار ومنع حدوث الصداع بتناول مسكنات الألم قبل الفترة التى تتوقع حدوثه فيها.

6- الجز على الاسنان وعلاقته بـ الصداع_ الجز على الأسنان ليلاً و أثناء النوم يُسبب انقباضات عضلات الفك، مما يُسبب الصداع صباحاً.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ يجب عليك استشارة طبيب الأسنان لوضع حماية للأسنان تلائمك، وتقي أسنانك وتقيك من هذا الصداع.

7- الأضواء البراقة_ التعرض للأضواء البراقة قد يُحدث الصداع ، وخصوصاً الصداع النصفي، حيث تثير هذه الأضواء مستوى كيمياء المخ، مما يُنشط مركز الصداع النصفي.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ يجب ارتداء نظارات شمسية عند التعرض للضوء البراق، وضبط درجة إضاءة شاشات الحاسب الآلي والهاتف الجوال.

8- الأطعمة السريعة_ قد يكون ساندوتش البرجر بالجبن، وبعده لوح من الشيكولاتة اللذيذة غذاء مغري حلو المذاق، ولكن من الممكن أن يُصاحبه صداع، حيث تحتوي هذه الأطعمة على مواد كيميائية تُسبب الصداع النصفي.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ تجنب المأكولات التي تعتقد أنها تسبب لك الشعور بالصداع النصفي لمدة شهرين، و لاحظ ما إذا كان الصداع النصفي لديك سيقل أم لا و تذكر دائماً أن تتناول وجباتك بانتظام، فإن التغاضي عن بعض الوجبات قد يسبب الشعور بالصداع.

9-الآيس كريم (المثلجات)_ هل سبق وعانيت من الصداع أو الألم المفاجئ بالجبهة عند تناول الآيس كريم؟ إذاً أنت عرضة لصداع الأيس كريم، الذي يحدث نتيجة لمرور المثلجات عبر سقف الحلق.

كيف تتغلب على هذا الأمر؟ لا تنزعج، حيث لا يحتاج صداع الأيس كريم إلى علاج، فإنه لا يستمر أكثر من دقيقة أو دقيقتان.

والآن قد أصبحت عزيزي القارئ على دراية أكبر بمسببات جديدة و غريبة للصداع، وبالتالي ستتمكن من محاصرة الآلام قبل أن تحاصرك.