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حملة اعتقالات جديدة في البحرين تطال 8 مواطنين

حملة اعتقالات جديدة في البحرين تطال 8 مواطنين
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

شنّت وزارة الداخلية البحرينية، حملة اعتقالات في أكثر من منطقة بحرينية، خلال اليومين الماضيين.

العالم - البحرين

ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية عن بعض الافراجات بموجب قانون العقوبات البديلة، شنت حملة اعتقالات، فقد تم اعتقال ستّة من شباب قرية سماهيج إثر مداهمات منازلهم، وكذلك اعتقال الشاب محمود صابر من قرية بوري.

وشباب سماهيج الستة الذين تم اعتقالهم، هم: مصطفى حسين، وجاسم العكلة، يوسف الجفيري، محمد محمود، حسن علي أحمد، علي عبدالمحسن. وذلك بحسب ما ذكرت شبكة رصد المداهمات.

وكانت السلطات اعتقلت يوم الأحد الماضي شاباً آخر من قرية بوري إسمه علي أحمد أبو تاكي، ليصبح مجموع من تم اعتقالهم خلال يومين ثمانية معتقلين.

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