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قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول حال عدم التوصل الى اتفاق مع طالبان

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

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