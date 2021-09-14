احكام عسكرية بحق لبنانيين زاروا وتعاملوا مع كيان الاحتلال

العالم_لبنان

أصدرت ​المحكمة العسكرية​ الدائمة ب​رئاسة​ العميد الركن منير شحادة، سلسلة أحكامٍ بجرائم التعامل مع ​إسرائيل​، بحق كل من: جريس سعيد اللوس، ومريم موسى ​دياب​، ورولا جريس اللوس، ونينا جريس اللوس، وألين جريس اللوس، ومارون إبراهيم الجلاد، وذلك لإقدامهم على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، على الإتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والدخول الى بلاده من دون إذن ​الحكومة اللبنانية​ والإقامة فيه حتى تاريخه، وعلى الإستحصال على الجنسية الإسرائيلية.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة 15 سنة بحقهم جميعا، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، بالإضافة الى تغريم كل واحد منهم مبلغ مليون ليرة لبنانية.