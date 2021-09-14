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الصحة الايرانية: تسجيل408 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: تسجيل408 حالات وفاة جديدة بكورونا
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 408 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 115 الفا و167 شخصا .

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الثلاثاء: تم منذ ظهر أمس الاثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تسجيل 22 الفا و329 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 2340 الفا و656 اصابة مؤكدة من ضمنها 7 الاف و123 شخصا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة.

ولفت التقرير الى تعافي 4 ملايين و627 الفا و27 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وحتى الآن تم تطعيم 25 مليونا و 93الفا و784 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 12 مليون و772 الفا و767 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 37مليونا و866 الفا و551 جرعة.

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