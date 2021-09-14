خبير: روسيا تسعى لخروج القوات الاجنبية من سوريا

العالم - خاص بالعالم

واوضح شعيتو، ان زيارة الرئيس السوري بشار الاسد الى موسكو ليست الاولى من نوعها وهي من ضمن سلسلة الزيارات التي تبحث المستجدات في سوريا واتت في ذكرى بدء العملية المشتركة الروسية السورية عندما بدأت القوات الجوية الفضائية الروسية بنشر فصائلها وقواتها في سوريا.

واوضح شعيتو، ان اهمية زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا تكمن في توقيتها التي اتىت بعد انتخاب الرئيس بشار الاسد مرة أخرى رئيسا لسورية.

وشدد شعيتو على ان روسيا تحاول المضي في سياسة الضغط على تركيا ومواصلة الحوار مع أميركا لخروجها من الأراضي السورية.

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