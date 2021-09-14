إيران.. زلزال بقوة 5.2 درجة يتسبب بتدمير 4 منازل وتصدع 343 منزلا آخرا

العالم - إيران

وقال غلام رضا صيادي أن زلزالا بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب في الساعة الثامنة و 32 دقيقة من صباح الإثنين بالتوقیت المحلي (الرابعة و 2 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش) على بعد 30 كم من مدينة قوجان و 35 كم من مدينة جابشلو (بمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران).

وأضاف: أنه فضلا عن المناطق المذكورة وقعت أضرار في 59 قرية من ضمنها ديزاديز وددانلو وجعفر آباد شرقي وداودلي وقرة جقة التابعة لمدينة قوجان.

وقال صيادي إنه وفقا للتقارير الواردة فقد أدى الزلزال إلى تدمير 4 وحدات سكنية وإحداث تصدعات في 343 منزلا آخر.

وأوضح بأن 10 فرق إغاثة وإنقاذ تعمل في الوقت الحاضر على تقديم المساعدات اللازمة لمنكوبي الزلزال.