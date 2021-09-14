الشاباك الاسرائيلي: نجحنا في إحباط عملية فدائية كبيرة

العالم - الاحتلال

وبحسب القناة 7 العبرية، فإن إحدى العمليات كانت عملية كبيرة جدا وتم التخطيط لها كنوع من التضامن مع الأسرى الفارين، وفرض أمر منع نشر على تفاصيل التحقيقات بالقضية.

وذكرت القناة أن الشرطة "الاسرائيلية" رفعت من جاهزيتها بعد التحذيرات من عمليات فردية خلال يوم الغفران ونشرت 2000 عنصر.

وكان ما يسمى بوزير الأمن الداخلي عومر بارليف قال أمس إن هناك احتمالا بوجود علاقة بين جميع الساحات التي بها توتر أمني، وإن هناك استعدادات لمواجهة أي تصعيد.

وأشارت قناة كان العبرية إلى أن الشكوك تتمحور حول أن عملية الطعن بالقرب من المحطة المركزية في القدس المحتلة أمس نفذتها خلية وليس منفذ واحد وتشتبه الشرطة أنه يوجد شخص واحد على الأقل ساعد المنفذ بتنفيذ العملية