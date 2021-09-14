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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
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انقلاب الصورة
حديث البحرين
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نبض السوشيال
امير خان متقي: يجب عدم ربط الأوضاع الإنسانية بالأوضاع السياسية في أفغانستان
امير خان متقي: نشكر الدول التي قدمت مساعدات انسانية للشعب الأفغاني وننتظر منها المزيد من المساعدات
امير خان متقي: ندعو جميع الأفغان الذين غادروا البلاد إلى العودة إلى أفغانستان
امير خان متقي: بامكان اصحاب رؤوس الاموال والمستثمرين العمل في كافة ارجاء البلاد
امير خان متقي: الشعب الافغاني واجه خلال 40 سنة مشاكل مختلفة وندعو المجتمع الدولي لتقديم المساعدات الانسانية لافغانستان
وزير الخارجية بالوكالة في حكومة تصريف الاعمال الأفغانية: الإمارة الاسلامية تسعى إلى ايصال المساعدات الانسانية إلى الشرائح المعوزة والمستحقة
قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول حال عدم التوصل الى اتفاق مع طالبان
الكرملين: بوتين يخضع للحجر بعد إصابات بكورونا في أوساطه
مراسلة العالم بمحافظة درعا : دخول وحدات الجيش السوري إلى بلدة اليادودة بالريف الغربي لمحافظة درعا لتفتيش البلدة وتمشيطها من قطع السلاح
رويترز عن تانكر تراكرز: ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سورية على أن يتم نقلها لاحقا إلى لبنان بواسطة شاحنات
امير خان متقي: يجب عدم ربط الأوضاع الإنسانية بالأوضاع السياسية في أفغانستان
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش
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