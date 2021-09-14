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البحرية الإيرانية: قادرون على إنتاج الوحدات القتالية بأعلى المستويات

البحرية الإيرانية: قادرون على إنتاج الوحدات القتالية بأعلى المستويات
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، أن هذه القوة قادرة على تصنيع وإنتاج الوحدات القتالية بأعلى المستويات.

العالم - إيران

تصريحات الأدميرال إيراني جاءت على هامش الزيارة التفقدية التي قام بها أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الثلاثاء، للمصانع التابعة لبحرية الجيش.

وأضاف إيراني: إن التركيز على البرامج التعليمية وتطوير الطاقات العلمية لدى القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، إدى إلى الارتقاء بقدراتها الصناعية إلى هذا المستوى المرموق.

وتابع أن تعاظم اقتدار القوة البحرية الإيرانية، تحقق بفضل الجهود والتخطيط لسنوات مديدة من جانب كافة القائمين والمنتسبين لهذه القوة المسلحة في إيران.

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