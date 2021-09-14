تدريبات بحرية سودانية هندية قرب قاعدة بورتسودان

العالم - السودان

وأفادت ​القوات المسلحة​ السودانية، أن سفينتين من الأسطول البحري السوداني شاركتا في هذا التدريب البحري العابر وهما ​السفينة​ الحربية عبد الفضيل ألماظ والسفينة الحربية "النك نكر"، ومن الجانب الهندي شاركت في هذا التدريب الفرقاطة "تبر".

ويأتي هذا التدريب وفق القوات المسلحة السودانية "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية التي تهدف إلى تعميق تبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ولاسيما القوات البحرية".

وأشير إلى أن هذا التدريب البحري العابر، إشتمل "على عدد مقدر من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافي".

كما أعلن أن التدريبات تهدف إلى "تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارية العالمية ورفع كفاءة الأطقم".