شعار مناهض للشرطة يتسبب بسحب عصير من أسواق ألمانيا

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ووفقا لرويترز، فقد أعلنت مونوبريكس التابعة لمجموعة كاسينو الألمانية، الاثنين، سحب زجاجات من العصائر من أرفها من إنتاج العلامة التجارية الألمانية تروفرتس بسبب شعار مناهض للشرطة كان مدرجا على العبوة، اختصاره "إيه سي إيه بي"، والذي يعني "كل رجال الشرطة أوغاد".

وقد وجدت مونوبريكس نفسها عرضة للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زجاجات العصائر التي تحمل هذا النقش، وهي اختصار "كل رجال الشرطة أوغاد"، والتي تعني بالفرنسية "كل رجال الشرطة أوغاد".

وعلقت مونوبريكس مؤكدة أنها لا تتسامح "مع هذا النوع من الرسائل على المنتجات المعروضة في علامتها التجارية"، لافتة إلى أنهم أبلغوا المورد "على الفور وسحبه حاليًا من المتاجر المعنية".

وقال تحالف اتحاد الشرطة على تويتر: إن العلامة التجارية تحاول الاستفادة من الكراهية ضد الشرطة، مؤكدة أن هذه هي "الطريقة المثلى لتدمير العلاقات بين الشرطة والسكان".

وقد ردت الشركة الألمانية المنتجة للعصير، على نقابة الشرطة عبر تويتر بأن الاختصار يمكن أن يكون له معان أخرى.