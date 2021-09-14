اعتقال ناشطة في مأرب وإيداعها سجن الأمن السياسي

العالم-اليمن

وقالت مصادر محلية ان قوات الامن الخاصة داهمت منزل الناشطة الحمادي واقتادتها مع زوجها الى سجن الامن السياسي .

وكانت الناشطة "امة الله" قد تعرضت لمحاولة اغتيال في مارس 2018م اثناء نزول ميدانية لدراسة ظاهرة تسول الفيتات في مارب وتم تقييد القضية ضد مجهول, كما تعرضت في يوليو 2020م لاعتداء قوات الامن الخاصة على الناشطة الحقوقية امة الله الحمادي وحاولوا اعتقالها ومصادرة هاتفها الشخصي لولا تدخل احد اعضاء النيابة العامة.

وكانت الناشطة قد تعرضت لحملة تحريض من ناشطين موالين للسلطات في مدينة مأرب بسبب كشفها لقضية الطفل (عبدالله المريدي) المعتقل في احد سجون مارب بتهمة الانقلاب على السلطة وتعرضه من قبل مسؤلين امنيين لاعتداءات جنسية.