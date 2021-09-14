هل تنعكس القمة السورية الروسية على مسار الميدان السوري؟

العالم- خاص بالعالم

قمة الاسد وبوتين ضمت في جدول اعمالها عمليات محاربة الارهاب وبسط سيطرة الدولة السورية على كامل اراضيها، وهو ما يستدعي خروج القوات الاجنبية التابعة لدول معينة وتتواجد على الارض السورية بشكل غير شرعي وبدون اذن او طلب من دمشق، وهو ما اكد عليه بوتين الذي اشار الى ان مساعي محاربة الارهاب تواجه عقبات بسبب تواجد هذه القوات.

وقال بوتين: "المشكلة الرئيسية من وجهة نظري هي أن قوات عسكرية أجنبية متواجدة دون إذن من الأمم المتحدة ودون موافقكتم في بعض مناطق البلاد. وهو ما يخالف القانون الدولي ولا يمنحكم فرصة بذل أقصى الجهود لتوحيد الوطن وللتحرك على طريق استعادتها بأسرع ما يمكن".

وبالتوازي مع العمليات العسكرية ومحاربة الارهاب، شدد الرئيس السوري على ضرورة السير بالتوازي بين الميدان والسياسة، مشيرا الى

الاسد بدوره اكد على ان الدولة السورية مصممة على السير بالتوازي بين العمل العسكري في الميدان وتعزيز المسار السياسي في البلاد وانجاح العملية السياسية.

قمة الاسد بوتين من المتوقع ان تنعكس في مسار الامور في الميدان السوري يقول المتابعون، حيث وتيرة العمل العسكري تتسارع على جبهة ادلب مع حديث حول سيناريو عسكري فيها، وان كان ضمن ضوابط استراتيجية بحيث لا تصل الى معركة شاملة في الوقت الحالي.

فيما يضيف المتابعون ان العملية السياسية قد تشهد دفعة جديدة خاصة وان الاسد اكد بحث هذه المسالة مع نظيره الروسي، ما قد يوجد خطوات جديدة نحو المرحة السياسية الجديدة في البلاد.