كورونا عالميا.. معارضة للجرعة الثالثة والبرتغال تخلع الكمامة

العالم- حوادث

ووصلت حالات الوفاة إلى 4 ملايين و647 ألف حالة، فيما تعافى من المرض أكثر من 202 مليون شخص حول العالم.

أما على صعيد اللقاحات، فقد تلقى 42.1% من سكان العالم جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتم تطعيم أكثر من 25% بشكل كامل.

وتم إعطاء 5.73 مليارات جرعة على مستوى العالم، ويتم الآن إعطاء 32 مليون جرعة كل يوم، فيما تلقى 1.9% فقط من الناس في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (659,975) تليها البرازيل بتسجيلها 586,851 وفاة ثم الهند مع 442,874 وفاة والمكسيك مع 267,748 وفاة والبيرو مع 198,764 وفاة وفقا للأرقام الرسمية.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، أن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الحصيلة المعلنة رسمياً.

الجرعة الثالثة غير ضرورية

رأى خبراء من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية الاثنين أن إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل السكان غير مبرر راهنا لأنها تبقى فعالة جدا في مواجهة أخطر أشكال مرض كوفيد-19 حتى المتحورة دلتا.

وكتب هؤلاء الخبراء في مجلة "ذي لانسيت" الطبية البريطانية: "هذه اللقاحات المحدودة العدد ستنقذ عددا أكبر من الأرواح البشرية إذا ما أعطيت إلى أشخاص يعتبرون معرضين جدا للإصابة بشكل خطير من كوفيد-19 ولم يتلقوا اللقاح بعد".

وأوضحت مجموعة الخبراء الدوليين المؤلفة من أخصائيين من منظمة الصحة العالمية ووكالة الأغذية والعقاقير الأمريكية وهيئات بحثية عدة في العالم: "لا تظهر البيانات الراهنة الحاجة إلى جرعات لقاح معززة للسكان عموما الذين تبقى فاعلية اللقاح عالية في صفوفهم حيال الأشكال الأخطر".

ويثير احتمال إعطاء جرعة معززة لكل السكان نقاشات واسعة.

وبدأت دول بإعطاء هذه الجرعة المعززة إلى بعض فئات المجتمع تشمل المسنين بعد ستة أشهر على تلقيحهم، والأشخاص الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

لتبرير ذلك، تشير هذه الدول إلى تراجع في فاعلية هذه اللقاحات في مواجهة المتحورة دلتا وهي فاعلية تتناقص مع مرور الوقت.

البرتغال تلغي إلزامية وضع الكمامة

ولم يعد لزاما على المواطنين وضع الكمامة في الأماكن الخارجية في البرتغال وهي في طليعة الدول الأوروبية من حيث معدلات التلقيح مع قرابة 8 من كل 10 من مواطنيها تلقوا كامل الجرعات.