الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٥:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم:طيران العدوان السعودي يشن 33 غارة على محافظات مأرب وصعدة وتعز اليمنية

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2021

باكستان تحذر المجتمع الدولي عن تأخير الإستجابة بشأن أفغانستان

السيد الصدر: اجيش العراق قادر على حماية البلد من الداخل والخارج

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-09-2021

شاهد بالفيديو.. بعد رفض غزة مساومة الاحتلال.. هل ستسمع مستوطناته صفارات الانذار؟

شاهد.. إطارات خالية من الهواء تسير على الطرقات لأول مرة