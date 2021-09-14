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شاهد.. إطارات خالية من الهواء تسير على الطرقات لأول مرة

الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

مشت إطارات شركة "ميشلان" المقاومة للثقوب على الطريق لأول مرة، في اختبارات بدأتها الشركة بتركيب إطارات خالية من الهواء على سيارة كهربائية، ضمن استراتيجيتها لإطارات أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

العالم- منوعات

وبدأت الشركة بالعمل على مشروعها في عام 2005، وأصبحت الآن أقرب إلى الواقع.

وتريد الشركة الفرنسية الوصول إلى إطارات بدون هواء ومستدامة، تجمع بين عجلة من الألمنيوم، وهيكل مرن من البلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية.

وقالت الشركة عن التجارب الأولى: "لقد كان الركاب حذرون في بداية الأمر لأنها تجربة جديدة، لكنهم لم يشعروا بأي فرق بينها وبين الإطارات التقليدية".

وحول السعر المفترض لهذه الإطارات الجديدة، قالت الشركة إنها لا تعرف النطاق السعري حاليا، لكنها ستصبح متوفرة في السوق عام 2024.

وستجري في الفترة الأولى صناعة الإطارات من نفايات بلاستيكية معاد تدويرها بشكل جزئي، لكنها ستصبح معتمدة على مواد معاد تدويرها بالكامل مع مرور الوقت.

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