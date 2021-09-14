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شبوة.. مقتل 6 مواطنين دهسا بآلية عسكرية لمليشيا الإصلاح

شبوة.. مقتل 6 مواطنين دهسا بآلية عسكرية لمليشيا الإصلاح
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

لقي 6 مواطنين مصرعهم، اليوم الثلاثاء، وأصيب اثنان آخران في محافظة شبوة دهسًا بآلية عسكرية تابعة لمليشيا حزب الإصلاح بالمحافظة.

العالم- اليمن

وبحسب وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية بشبوة، فإن آلية عسكرية تتبع مليشيا حزب الإصلاح دهست سيارة يستقلها مسافرين في منطقة "ظليمين" بالطريق العام الرابط بين مديريتي عسيلان ومرخة.

وأوضحت المصادر أن الآلية العسكرية كانت تمر بسرعة جنونية قبل اصطدامها بسيارتين يستقلونها مسافرين من أسرتي "آل السريحي" و "آل إسحاق"، ما تسبب باحتراق إحدى سيارات المسافرين بشكل كلي.

ووفقا للمصادر، فإن الحادثة تسببت بمقتل 6 أشخاص هم صالح أحمد السريحي، وعبدالله بن هادي السريحي، وعوض ناصر أبوبكر، وصالح أبوبكر الهادي، ومحمد سالم القوزعي، وصالح علي الربيزي، فيما أصيب شخصان آخران لا تزال حالتهما خطرة.

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، حيث سبقها أمس الاثنين، حادثة دهس أخرى بآلية عسكرية تابعة لمليشيا الإصلاح، راح ضحيتها أحد المواطنين في مدينة عتق.

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