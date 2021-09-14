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الجماعات المسلحة تمنع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم في عفرين

الجماعات المسلحة تمنع المزارعين من التوجه إلى أراضيهم في عفرين
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

تواصل الجماعات المسلحة المدعومة تركيا ممارساتها بحق السكان المدنيين ضمن المناطق التي يسيطرون عليها، حيث استولوا على أحد منازل أهالي قرية كفرجنة بمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي ومنعوا المزارعين من التوجه الى حقولهم الزراعية.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية الرسمية عن مصادر أهلية بأن "مسلحي ما يسمى السلطان مراد الموالي لقوات الاحتلال التركي استولوا بقوة السلاح على أحد المنازل في قرية كفرجنة التابعة لمنطقة عفرين بريف حلب الشمالي واعتدوا بالضرب والشتم على القاطنين فيه بعد خلع أبواب المنزل وتكسير محتوياته وتحويله إلى مقر عسكري".

وفي سياق متصل اشارت المصادر إلى أن "إرهابيي ما يسمى (فيلق الشام) منعوا أهالي قرية براد بمنطقة عفرين من التوجه إلى أراضيهم لجني محاصيلهم الزراعية وفرضوا شروطاً تعجيزية من أجل دفع مبالغ مالية لإرهابيي الفيلق وذلك بغية التضييق عليهم ودفعهم إلى ترك أراضيهم للاستيلاء عليها".

ولفتت المصادر إلى أن "التنظيمات الإرهابية تحاول من خلال ممارساتها هذه فرض الأمر الواقع وإحداث تغيير ديمغرافي في المنطقة في إطار مخططات مشغلها التركي الساعي إلى فرض التتريك فيها".

وسبق لهذه الجماعات المسلحة أن استولت بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها، قبل أن يتم نقل عائلات عشرات المسلحين من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.

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