الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

دبلوماسي يفند 'عرضا سريا جزائريا' للمغرب عبر وساطة إماراتية

دبلوماسي يفند 'عرضا سريا جزائريا' للمغرب عبر وساطة إماراتية
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

نفى المبعوث الخاص لدول المغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني صحة ما يتم تداوله عن "عرض سري تقدمت به الجزائر للمغرب عبر وساطة إمارتية".

العالم - الجزائر

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن بلاني نفيه "بشكل قاطع" لما وصفها بـ "الافتراءات والمزاعم المغربية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا يقول إن المغرب رفض عرضا "بالتوقف عن الحديث عن منطقة القبائل مقابل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب".

ووصف بلاني ما تم تداوله "بالأخبار الكاذبة، التي يناور بها المغرب" وقال إن ما يراد من تلك الحملة "شيطنة الجزائر أمام الرأي العام الدولي".

وأضاف الدبلوماسي الجزائري إن "كل تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة تهدف إلى تشويه المواقف المبدئية للجزائر" وصنف تلك الأخبار ضمن "مخطط الحرب الإلكترونية الشرسة التي يشنها ضدنا جار معاد وعدائي". حسب ما نقلت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن "خبراء في العلاقات الدولية" أن "تلك الإشاعات والأخبار الكاذبة، جاءت كرد فعل مباشر لموقف الجزائر الرافض لكل الوساطات العربية، خاصة بعد تصريحات وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي أكد لنظرائه العرب الأسبوع الماضي خلال لقاء وزاري للجامعة العربية، أن "قرار قطع العلاقات مع المغرب سيادي ولا رجعة فيه".

روابط ذات صلة

الجزائر: قرار قطع العلاقات مع المغرب لا رجعة فيه

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يعين 3 نواب جدد في الخارجية الإيرانية

كاتب ألماني ينتقد تعامل وسائل إعلام بلاده مع التقارير الكاذبة عن الكيميائي بسوريا

حملة تفتيش واسعة في قرى الناصرة بحثا عن انفيعات وكممجي

فيديو.. برسبوليس الإيراني إلى ربع نهائي أبطال آسيا

فوز ثمين لإيران في مونديال الكرة الخماسية

قوات الامن العراقية تلقي القبض على إرهابيين اثنين وتضبط 65 عبوة ناسفة