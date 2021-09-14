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لقاء بوتين- الاسد، ووصول المحروقات الى لبنان

لقاء بوتين- الاسد، ووصول المحروقات الى لبنان
الثلاثاء ١٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع لقاء الرئيس السوري بشار الاسد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو وافراغ حمولة الناقلة الايرانية في سوريا تمهيداً لنقلها الى لبنان.

العالم - بانوراما

في ملف بانوراما الاول التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره السوري بشار الاسد في موسكو، حيث اكد على ان وجود قوات اجنبية في سوريا بدون اذن من دمشق يعيق عملية محاربة الارهاب. فيما اكد الاسد ان بلاده مصممة على السير بالتوازي بين العمل الميداني ضد الارهاب والحوار السياسي.

في ملف بانوراما الثاني اكد موقع "تانكر تراكرز" لتتبع السفن أن ناقلة النفط الإيرانية أفرغت ثلاثة وثلاثين الف طن من المحروقات في مرفأ بانياس السوري، مشيرا الى أن هذه المحروقات تحتاج الى الف وثلاثمئة وعشر شاحنات لنقلها الى لبنان من جانبه أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه سيتم نقل الوقود الى لبنان بالصهاريج الخميس المقبل.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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